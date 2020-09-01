Samsung Galaxy Z Fold 2’nin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2’yi duyurdu. Mistik Siyahı ve Mistik Bronz olmak üzere iki farklı renk seçeceğine sahip olan model gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden ve 12 GB RAM’den alıyor. Telefonun dahili depolama alanı seçenekleri arasında 256 ve 512 GB yer alıyor ve Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor.

Telefonun dışında 2.260 x 816 piksel çözünürlüklü ve 60 Hz destekli 6,23 inç AMOLED karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Fold 2’nin içindeki 7.6 inçlik Dynamic AMOLED delikli ekranı, yüzde 89 ekran-gövde oranını mümkün kılıyor. Bununla birlikte cihaz, 120 Hz ekran tazeleme oranı sunuyor.

5G teknolojisine de destek veren telefon bu sayede daha hızlı bir internet deneyimi vadediyor. Ancak bu teknoloji şu anda Türkiye’de aktif olarak çalışmıyor.

Kamera tarafında Galaxy Z Fold 2’nin arkasında 12 MP F1.8 ana, 12 MP F2.4 2x telefoto ve 12 MP F2.2 ultra geniş açı olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ise kullanıcılara 10 MP’lik çözünürlük sunuyor. Arka gövdede yer alan ana kamera, 60 fps 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.

Kutusundan 4500 mAh gücünde batarya ile çıkan cihazın, hızlı ve kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Galaxy Z Fold 2, kablosuz 11 W’a kadar, kablolu ise 25 W’a kadar hızlı şarjı destekliyor.

Son olarak 282 gr ağırlığındaki telefonda kulaklık girişi yok.

Yurt dışında 1.999 dolardan satışa sunulacağı açıklanan Samsung Galaxy Z Fold 2, Türkiye’de 19.999 TL‘den satışa sunulacak. Galaxy Z Fold 2’yi 2 Eylül – 1 Ekim arasında ön sipariş ile satın alacaklara Galaxy Buds Live hediye edilecek.