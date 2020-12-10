Futbol Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Futbol

Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Samsunspor'dan son günlerde corona virüs vakalarının arttığı açıklanmıştı. Kulübün 2. Başkanı Mustafa Erkanat virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erkanat aynı zamanda iş dünyasında tanınmış bir isimdi.

10 Aralık 2020, Perşembe 10:41 Son Güncelleme:
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A Spor'daki habere göre Samsunspor'da corona virüs nedeniyle 2. Başkan Mustafa Erkanat hayatını kaybetti. 2 gün önce alınan haberlere göre Karadeniz ekibinde görülen pozitif vaka sayısı 18'e ulaşmıştı. 17 oyuncu ise daha önce karantina sürecini tamamlayıp virüsten kurtulmuştu.

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Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, 2. Başkan Mustafa Erkanat ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da yönetim kanadında bu hastalıkla mücadele edenler arasında yer alıyordu.

Mustafa Erkanat yoğun bakımda tedavi görüyordu ve ne yazık ki koronavirüse yenik düştü.


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