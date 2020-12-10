A Spor'daki habere göre Samsunspor'da corona virüs nedeniyle 2. Başkan Mustafa Erkanat hayatını kaybetti. 2 gün önce alınan haberlere göre Karadeniz ekibinde görülen pozitif vaka sayısı 18'e ulaşmıştı. 17 oyuncu ise daha önce karantina sürecini tamamlayıp virüsten kurtulmuştu.

Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, 2. Başkan Mustafa Erkanat ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da yönetim kanadında bu hastalıkla mücadele edenler arasında yer alıyordu.

Mustafa Erkanat yoğun bakımda tedavi görüyordu ve ne yazık ki koronavirüse yenik düştü.



