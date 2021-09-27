Sana karşı hissettiğim şeyler çok karışık
Merhaba küçük şey. Ailemize dâhil olmanın üzerinden bir süre geçti. Buna rağmen varlığına alışamadım. Herkes sana karşı sevgi dolu olmamı bekliyor. Bunu bazen yapabiliyorum. Her zaman yapmam çok zor çünkü sana dayanamadığım zamanlar oluyor. Ağlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bütün gün yatıyorsun. Konuşmamana rağmen herkes çıkardığın her ses için senin yanına koşuyor. Ben birazcık farklı konuşunca da “Sen artık büyüdün. Bebek gibi davranmayı bırak” diyorlar. Bebek gibi davranmak bu kadar kötü bir şey ise niye herkes eve bebek geldi diye mutlu gözüküyor?Uzm. Psikolog Ceyda Yanar konu hakkında açıklama yaptı.
27 Eylül 2021, Pazartesi 12:53 Son Güncelleme:
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Büyükler benim kafamı çok karıştırıyorlar. Yine de seni çok sevdiğim anlar var. Bir kere çok güzel gülüyorsun. Arada sana bakıyorum. Öyle anlarda ağzını açıyorsun ve gülümsüyorsun. Dişlerin yok. Bu biraz komik gözüküyor olmasına rağmen seni öyle görünce kalbimin üstü sıcacık oluyor. Bir tek bana öyle gülümsediğini düşünüyorum. Ayrıca sen eve geldiğinden beri eve daha çok insan geliyor. Ben kalabalık evleri çok seviyorum. Bu yüzden sana teşekkür ederim.
Anlamadığım bir şey var. Sen ne zaman büyüyeceksin? Annem ve babam senin bana oyun arkadaşı olacağını söylemişti. Sen daha bir oyuncağı bile kaldıramıyorsun. Benimle oynayamazsın. Bunu anladığımda biraz üzüldüm. Sadece annem ve babamın neden böyle bir şey söylediğini anlayamadım.
Keşke bana sen geldiğinde hemen oynayamayacağımızı söyleselerdi. O zaman bu kadar hayal kırıklığına uğramazdım. Seninle ilgili bir şeyler için anneme yardım ediyorum. O zaman annem bana çok güzel bakıyor. Sanırım doğru bir şey yapıyorum. Eşyaların çok küçük gözüküyor. Benim elimden bile minik. Çoraplarını, bezini, kremlerini ve kıyafetlerini sana getiriyorum. Annem onları senin için kullanıyor. Bu gerçekten çok eğlenceli. Geçen gün sana benim bebeklik kıyafetimi giydirdi. İlk önce buna çok kızdım. O benim diye ağladım. Sonra annem bana sarıldı. Kardeşliğin eski eşyaları da paylaşmak olduğunu anlattı. Zaten o bana sarıldıktan sonra geriye kalan kısmını dinlemedim. Bunu sakın onlara söyleme. Seni seviyor gibiyim. Büyümeni bekliyorum. Umarım büyüdüğünde bu kadar sıkıcı olmazsın. Güzel gülmeye devam edersen iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum.