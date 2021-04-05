Magazin Sanat camiasında günün konusu: Çekemeyen anten taksın

Sanat camiasında günün konusu: Çekemeyen anten taksın

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Sanat camiasında günün konusu: Çekemeyen anten taksın

19 Mart’ta ‘Makine Hatıraları: Uzay’ adlı sergi açan Refik Anadol, eserlerine gelen eleştirilere yanıt verdi: Onlara 70 metrelik DNS anteni hediyem olsun.

05 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Refik Anadol, Pilevneli Galeri’de 19 Mart’ta ‘Makine Hatıraları: Uzay’ adlı sergi açmıştı. Sanatçı, eserlerine gelen eleştiri için şu ilginç tepkiyi verdi: “Yine aynı elitist sanat akademisyenleri maalesef sergimizin başarısını hazmedemiyorlarmış. Normaldir; yokluktan ve negatiflikten beslenirler. Sanat halka inince hep böyle yaparlar. Onlara 70 metrelik DNS anteni hediyem olsun.”

Bu kez ‘Çekemeyen anten taksın’ sözleri yüzünden hedef tahtasına kondu. Refik Anadol “Anten şakam farklı yerlere çekilmiş. Eleştirilere sözüm yok. Derdim; halka üsten bakanlarla. Sanatın nasıl anlaşılması gerektiğini dikte eden bu dile alerjim var” açıklamasını yaptı.

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