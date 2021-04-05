Sanat camiasında günün konusu: Çekemeyen anten taksın

Refik Anadol, Pilevneli Galeri’de 19 Mart’ta ‘Makine Hatıraları: Uzay’ adlı sergi açmıştı. Sanatçı, eserlerine gelen eleştiri için şu ilginç tepkiyi verdi: “Yine aynı elitist sanat akademisyenleri maalesef sergimizin başarısını hazmedemiyorlarmış. Normaldir; yokluktan ve negatiflikten beslenirler. Sanat halka inince hep böyle yaparlar. Onlara 70 metrelik DNS anteni hediyem olsun.”

Bu kez ‘Çekemeyen anten taksın’ sözleri yüzünden hedef tahtasına kondu. Refik Anadol “Anten şakam farklı yerlere çekilmiş. Eleştirilere sözüm yok. Derdim; halka üsten bakanlarla. Sanatın nasıl anlaşılması gerektiğini dikte eden bu dile alerjim var” açıklamasını yaptı.