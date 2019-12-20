Sanat faaliyetlerine katılmak ömrü uzatıyor

Bilim adamları, takip ettikleri 6 bin 700'den fazla yetişkin üzerinde yaptıkları araştırmalarda sanat meraklılarının ve izleyicilerinin hayatta kalma olasılığını artırtığını buldu.

Yaşam kalitesini artırıyor

Sanatın, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, yürüyüşe çıkmak kadar yaşam kalitesini arttırdığı belirlendi. İngiltere’de Londra Üniversitesi Akademisi’nin yaptığı araştırmada, ayda bir kez tiyatroya veya müzeye giden kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 30; birkaç ayda bir giden kişilerde ise riskin yüzde 14 azaldığı tespit edildi. Bilim insanları bu tespitlere 50 yaşın üzerindeki 7 bin kişiyle 12 yıl süren çalışma sonucu ulaştı.

Sanata katılım fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı destekliyor

Bulgular, sanatın hayatınızı uzatacağını kanıtlamaz. Ancak , İngiltere’de Londra Üniversitesi Akademisi'nden Profesör Daisy Fancourt, “sanatla uğraşmanın sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini” kanıtlıyor. Fancourt'a göre sanatçı olmanıza gerek yok. "Alımlayıcı" olarak sanatın herhangi bir dalıyla ilgili katılımın fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamda fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

Sosyalleşmeye yardımcı oluyor ve depresyondan koruyor

Müzik, sanat, dans veya tiyatroya dalmak zihinsel stimülasyon, stres veya depresyon için bir rahatlatıcı ve sosyalleşme için bir fırsat sağlayabilir.

İngiltere'deki Health Education England'dan Dr. Nicola Gill, “Sanat dallarından birine katılmak hayatındaki her şeyin yolunda gidenlerin yaptığı bir şey olmamalı” diyor ve ekliyor: “Sanat gündelik yaşamın bir parçası olarak yaptığınız bir şey olmalı. Hayatınız ne kadar zenginse, hayatta kalmak ve gelişmek için o kadar iyi olursunuz.”

Sanattan alınan zevk aklı koruyor

Araştırmada, sanatsal aktivitelerden alınan zevkin akıl ve psikolojik sağlığı koruduğu da belirlendi. Araştırmayı yürüten ekibin başında yer alan doktor Daisy Fancourt, “Sanatın sağlık açısından yararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Ayrıca bu araştırma, farklı sosyal faktörlerin insan sağlığına etkilerini aydınlatmak açısından da çok önemli” dedi. Ayrıca araştırma, sanatın sağlık sorunlarını önleyici etkisini ortaya koyan ilk araştırma olma özelliği de taşıyor.