Belçika'nın Gent kentinde bulunan St. Bavo Katedrali'nde yer alan, 1432 yılında Jan ve Hubert van Eyck kardeşler tarafından yapılan Ghent Altarpiece (Ghent Altar Panosu) isimli sunak restorasyonu sanat dünyasını şoka uğrattı.

Yapılan restorasyon Van Eyck kardeşlerin başyapıtında 16. yüzyıldan beri gizlenmiş orijinal detayları ortaya çıkardı.





Sanat tarihi kitaplarını değiştirecek keşif

Panonun merkez panelindeki İsa'yı temsil eden ‘kuzu figürü' nün vernik altında kalan bölümlerinin ortaya çıkan insan gözüne benzeyen detayları sanat tarihi kitaplarını değiştirebilecek bir keşif olarak nitelendiriliyor.

Smithsonian Enstitüsü tarafından yayımlanan dergide figür için ‘korku verecek derecede insansı’ yorumu yapıldı. Diğer ‘restorasyon’ skandallarının aksine profesyonel bir ekip tarafından yürütülen bu çalışmayla eserin orijinal haline döndürüldüğüne dikkat çekildi.

Sosyal medyada 'kabus gibi' yorumları yapıldı

Restorasyon ekibinin başında yer alan Hélène Dubois, figürü 'karikatür gibi' diye niteledi ve "Bu herkes için bir şok oldu. Erken Hollanda sanatında daha önce buna benzer bir şey hiç gözlemlenmedi" ifadelerini kullandı.

Belçika Kraliyet Kültürel Miras Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Bu sonucu açıklayabilecek bir kelime yok” denildi.

Kuzunun restorasyon öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflar sosyal medyada da yayıldı, kullanıcılar ‘kabus gibi’ yorumunda birleşti.

Panodaki kuzunun üzerine 1150’de farklı bir sanatçı tarafından tekrar çizim yapılmıştı. Yüz yıllar boyunca saklı olan orijinal kuzu, titiz çalışmalar sonucunda 2018 yılında tekrar gün yüzüne çıkmıştı.

Restorasyon 2.2 milyon € 'ya mal oldu

16. yüzyıldan kalma sunağıın restorasyon çalışması mikroskoplar ile santimetre santimetre tıpkı bir cerrahi işlem gibi yapılmasını gerektiriyordu. Bu özenli süreç sunağın orijinal dış panellerinin yüzde 70'inin yüzyıllarca kahverengi vernik altında saklandığını gösterdi. Restorasyon çalışması 2.2 milyon € 'ya (2.44 milyon $) mal olan oldu.

Gent'teki Güzel Sanatlar Müzesi'nde (MSK) halka açılıyor ve daha sonra kentin St. Bavo Katedrali'nde sergilenecek. Sunak önce Gent'teki Güzel Sanatlar Müzesi'nde halka açılacak ve daha sonra Gent'teki St. Bavo Katedrali'nde sergilenecek. (Sputnik - AFP - Artnet)