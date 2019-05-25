Şanlıurfa'da lahmacun kavgası
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, fırında lahmacun yapımı sırası nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı
Çamlıyayla Mahallesi'nde, iki kişi arasında fırındaki lahmacun yapımı sırası yüzünden çıkan tartışma tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.
TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.
AA