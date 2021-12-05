Şansal Büyüka'dan Barış Alper Yılmaz'a eleştiri
Galatasaray dün akşam Altay ile kendi sahasında berabere kaldı. 2-2 biten maçta rakip ceza alanında 40'ı aşkın kez topla buluşan Galatasaray, birçok net pozisyonu harcadı. O pozisyonlardan biri de Barış Alper Yılmaz'a aitti.
05 Aralık 2021, Pazar 14:10 Son Güncelleme:
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Milliyet'in duayen yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray-Altay maçında oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz'ı bencillikle suçladı.
Büyüka, köşesindeki yazısında şunları yazdı:
Galatasaray atak üstüne atak geliştirirken, Feghouli, Halil ile önemli fırsatları kullanamadı. Burada Barış Alper’i eleştirmeliyim. Galatasaray atağında top ayağındayken, ceza alanı içinde en az üç çok uygun durumda takım arkadaşı varken, gollük bir pas yerine çaprazdan topu yan ağlara vurması bencilliğin zirvesiydi.
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