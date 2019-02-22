Hidrosefali hastalığı olarak bilinen beyinde su toplanması ya da beyindeki sıvı artışı cerrahi tedaviyle düzeltilebiliyor. Şant (Shunt) ameliyatı adı verilen yöntemle fazla sıvı beyinden uzaklaştırılıyor. Son olarak Fatma Girik ile gündeme gelen Şant ameliyatı internette sıklıkla aratılan konuların başında geliyor. Peki “Şant neden takılır?” Hangi hastalıklarda şant takılır?” İşte detaylar…

ŞANT NEDEN TAKILIR?

Şant, kafatasında bir delik açılarak bir ucu beyinde yer alan borunun beyindeki fazla sıvıyı boşaltabilmesi için baş, boyun ve karın bölgesinden cilt altına yerleştirilme işlemidir. Beyin omur ilik sıvısının anormal bir şekilde artması nedeniyle gerçekleştirilen şant ameliyatının amacı fazla sıvının boşaltılmasını sağlayarak beyin sıvı emilimini kolaylaştırmaktır.

Beynin içinde olması gerekenden fazla sıvı artışı, kafa içi basıncının artması ve organın sıkışmasıyla unutkanlık gibi sorunlara yol açıyor. Beynin fonksiyonunu bozan sıvı, hastanın yaşamını kâbusa çevirerek başta unutkanlık olmak üzere birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bu duruma Hidrosefali adı verilir. Bunun için yapılan ameliyat da Şant ameliyatıdır.

ŞANT AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Şant ameliyatında, hastanın kafatasına bir delik açılarak, şantın ucu beyin içindeki omurilik sıvısının bulunduğu odacığa yerleştiriliyor. Baş, boyun ve karın bölgesinden geçen cilt altında bir tünel açılarak şantın diğer ucu, bu sıvının rahatlıkla emilebileceği kalp ve karın içi boşluğa yönlendiriliyor. Fazla sıvı beyinden uzaklaştırıldığında, hasta olumsuz etkilerden kurtularak rahatlıyor ve yaşamına devam ediyor.

Hastanın şant ameliyatından yarar görüp göremeyeceği, belden alınan omurilik sıvısıyla kontrol ediliyor. Eğer hastada 48 saat içinde bir farklılık göze çarparsa ameliyata karar veriliyor. Beyinde toplanan sıvının boşaltılması, unutkanlıkla birlikte idrar kaçırma ve yürüyüş bozukluğunu da düzeltiyor. 30-45 dakika arasında süren Şant ameliyatı, genel anestezi altında yapılıyor ve hasta 2-3 günlük yatış süresinin ardından taburcu ediliyor. Sistemin mekanizması, beyinde birikebilen sıvıyı boşaltma ve gerektiği kadar sıvı bırakma özelliği taşıdığı için hastalar sorunsuz şekilde yaşamlarını sürdürebiliyor.

AMELİYAT SONRASINDA DEĞİŞİM

Daha önce idrar kaçıran, unutkanlık sorunu bulunan, devamlı uyku halinde olan, bakıma muhtaç ve bir başkasının yardımı olmadan günlük işlerini yapamayan hastalar; şant ameliyatı sonrası normal hayatına dönebiliyor.

HANGİ HASTALIKLARDA ŞANT TAKILIR?

Beyin içindeki basıncın azaltılmasında ve beyin omurilik sıvısındaki anormal akışı normale döndürmek için şant ameliyatı yapılıyor. Hidrosefali hastalarına şant ameliyatı yapılıyor. Hidrosefali hastalığında belli bir risk grubundan bahsetmek mümkün değil çünkü çok küçük yaştaki çocuklarda görülebileceği gibi yetişkinlerde de bu sorun meydana gelebiliyor.