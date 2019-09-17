Sarımsak yutmanın 11 faydası

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Sarımsak içerisinde Allium barındıran soğangiller ailesinden bir bitkidir. Sarımsak, dünyanın birçok yerinde yetişen ve güçlü kokusu ve lezzetli tadı nedeniyle yemeklerde kullanılma konusunda oldukça popülerdir. Sarımsak yutmanın sağlık açısından faydalaru bulunur. Ancak tansiyon düşüklüğü olanlara sarımsak yutmak tavsiye edilmemektedir. Tarih boyunca sarımsak sağlık ve tıbbi özellikleri sayesinde kullanılmaktadır.

Sarımsak kullanımı Mısırlılar, Babilliler, Yunanlılar, Romalılar ve Çinliler de dahil olmak üzere birçok büyük uygarlık tarafından belgelenmiştir. Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda sarımsağın en faydalı tüketme şeklinin ezildiğinde olduğunu savunuyorlar. Bu yararlı maddenin en maşhur olanı allisin maddesi olarak biliniyor. Bu madde taze sarımsak kesildikten ve ezildikten sonra ortaya çıkan bir bileşendir.

SARIMSAK ÇOK FAYDALI AYNI ZAMANDA DA ÇOK BESLEYİCİDİR

Kalorisi az olan sarımsak inanılmaz bir besleyici bir sebzedir. Bir diş (3 gram) çiğ sarımsak ( 5 ) içerir :

• Manganez: Günlük Değerin% 2'si B6 Vitamini: % 2'si

• C vitamini: % 1'i

• Selenyum: % 1'i

• Lif: 0,06 gram

• Uygun miktarda kalsiyum, bakır, potasyum, fosfor, demir ve B1 vitamini barındırmaktadır.

Sarımsak yutmanın faydalarını Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım şu şekilde açıkladı:

Kanseri önler .

• Çalışmalar sarımsak yemenin göğüs kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş. Çin populasyonunda yapılan bi çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma riskleri yarı yarıya azalmış .

2 ) Kan şekerini düşürür .

• Klinik bir çalışmada , Metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlanmış . Ayrıca sarımsak alan grupta düşük trigliserid ve total kolesterol seviyeleri varmış .

3 ) Besin zehirlenmelerine karşı savaşır .

• Bilim adamları besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan Campylobacter jejuni bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın yüz kat daha etkili olduğunu saptamışlardır .

4 ) Artiriti önler .

• Araştırmacılar allium sebzelerinden ( soğan , sarımsak , pırasa ) yüksek bir diyet tüketen kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az . Bu sebzelerde bulununa dialil disülfür denilen bileşik eklemlerde kıkırdak yıkılımını engeller .

Sarımsağı ezilmiş ve çiğ olarak tüketin . Kuru veya toz sarımsak yerine sevilen yemeklerde taze olarak kullanın . Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır . Tadını seviyorsak pişmiş yemeklere koymak yerine çiğ tüketilebilir çünkü pişirme işlemi hidrojen sülfit oluşumunu engeller .



