Bugüne kadar yaptığı sayısız gaflarla gündeme gelen Joe Biden, şimdi de yeni bir skandalla anılıyor. Biden, 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.





Beyaz Saray'daki Oval Ofis'teki başbaşa görüşmeleri öncesi basının karşısına çıkan Bennett ve Biden, kameralar önünde "dostluk" mesajları verdi.

Bennett'ı Beyaz Saray'da ağırladığı için mutlu olduğunu dile getiren Biden, bugünkü görüşmede koronavirüs başta olmak üzere birçok ikili ve bölgesel gelişmeyi ele alacaklarını kaydetti.

ABD'nin İsrail'e desteğini sürdüreceğinin altını çizen Joe Biden, "Bugün İran tehdidi ve nükleer görüşmeler konusunu da ele alacağız. En başta şunu söylemek isterim ki diplomaside başarı sağlanamazsa, başka seçeneklere yönelmeye hazırız." dedi ve ekledi:

"İsrail'in diğer Arap ve Müslüman komşuları ile daha derin bağlar geliştirmesi de önemli bir konu." Biden, İsrail ve Filistin konusunun da ele alınacağını söyledi.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE UYUKLADI

Ancak dünya medyasında bu görüşmenin önüne geçen bir nokta vardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile düzenlediği toplantıda uyuklaması gündeme damga vurdu.

Göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile görüşen Biden, basın mensuplarının karşısında uyukladı.

Görüşmede Biden, Bennett'in konuştuğu sırada uyumaya başladı. ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti. Basın mensupları herkesi hayrete düşüren o anları fotoğrafladı.