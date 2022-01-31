Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in de arasında bulunduğu medya mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Havelsan’da gerçekleştirilen görüşmede İsmail Demir, 2021 yılında yapılanları özetleri ve 2022’de yapılacakları açıkladı. Türkiye’nin her alanda kalkınma hamlesi yaşadığı son 20 yılda en büyük sıçramalardan birini gururla söylüyoruz ki, savunma sanayii yaptı. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mayıs 2004’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararlarla artık savunma sanayiinde dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemi başladı.

Sektörümüz bugün, 1500’e yakın firma ve 80.000 kişilik çalışanıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldi. Bu kapsamda yürütülen 750’yi aşkın sayıda proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada yıllık 10 Milyar ABD doları sektör cirosu ve yıllık 3 Milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldı. Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin terörle mücadele operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanıldı. Dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde yerlerini alan ürünler, dünyanın dört bir yanına ihraç edilirken, özellikle Türk SİHA’larının oyun değiştiren konsepti dünyanın da gündemine girdi. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e; İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 228’e çıktı.

2022 hedeflerimize geçmeden 2021 yılını kısaca özetlemek isterim. 2020 yılı kadar olmasa da Kovid-19 salgının etkisinin devam ettiği, çeşitli gizli-açık ambargoların daha da arttığı bir yıl olmasına rağmen, geçtiğimiz yıl hedeflerimize büyük oranda ulaştık. Geçtiğimiz yıl çok önemli olarak gördüğümüz 40 hedefimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için yeni teslimatlar gerçekleştirdik ve yeni projelere başladık. İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale geldik. Akıncı TİHA ve AKSUNGUR SİHA’nın ilk teslimatlarını güvenlik güçlerimize yaptık. ANADOLU gemimizde kullanacağımız Bayraktar TB3 SİHA projesi başlatıldı. Milli Muharip Uçak projemizde parça üretimlerine başladık, son teknolojiyle donattığımız Mühendislik Merkezimizi projede çalışacak 2300 mühendisimizin hizmetine aldık. Türkiye’nin uzay programına en büyük katkıyı savunma sanayii sektörümüz veriyor. Geçtiğimiz yıl da GÖKTÜRK-1 Uydumuzun Yenilemesine dair projeyi başlattık.

2021 hava savunmada gerçekten önemli bir atılım yaşadığımız bir yıl oldu. Hem Hisar A+ hem de Hisar O+ sistemlerimizi tüm unsurlarıyla TSK’ya teslim ettik. Uzun menzilli hava savunma sistemimiz SİPER’in test atışlarını başarıyla gerçekleştirdik, süreci devam ediyor. ATMACA deniz füzemizi ve AKYA eğitim torpidomuzu ilk kez teslim ettik. Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını gerçekleştirdik.

Test ve Eğitim Gemimiz UFUK hizmete girdi. İlk İ Sınıfı Fırkateynimiz TCG İstanbul Gemisini denize indirdik. İHA’larda edindiğimiz tecrübeyi uygulamaya çalıştığımız insansız deniz ve kara araçlarında yeni sistemlerin geliştiğini, hatta bazılarının kullanıma sunulduğunu 2021 yılında ilk kez yaşadık.

Elektronik harpte yeni sistemleri devreye aldık. SANCAK, VURAL, ILGAR gibi çeşitli özellikte elektronik taarruz sistemleri artık TSK’nın kullanımında. Motor projelerimizde de kritik safhaları başarıyla geçtik. 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz UTKU’nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti. 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Yeni Turbojet Motoru ARAT Projemizi başlattık.

2022’DE NELER YAPILACAK?

2022 yılı da geçmişte başlayan projelerimizin tamamlandığı, yeni sistemlerimizin güvenlik güçlerimize teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projelere başlayacağımız bir yıl olacak. Özgün Helikopterimiz GÖKBEY’in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştireceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA-D sistemleri ve Mühimmat Bırakan Mini İHA BOYGA’lar ilk kez kullanıma girecek. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak

Hava - Hava Füzesi (Göktuğ) Projesi kapsamında BOZDOĞAN Görüş İçi Füzeler ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İSTANBUL Fırkateynine entegre edilecek. SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. KARAOK Füzemiz ilk kez envantere girecek.

PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın ilk teslimatını yapacağız. Modernize Edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA’yı teslim edeceğiz. M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle yenilenmesine başlayacağız. Çeşitli sınıflarda muhtelif tip ve özelliklerde yeni insansız kara araçlarının geliştirme ve teslimatlarını yapacağız.

Türk Tipi Hücum Botu Projesi (TTHB) kapsamında prototip geminin inşasına yönelik süreci başlatacağız. Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU’ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2. Denizaltıyı havuza çekeceğiz. Yeni insansız deniz araçları projeleri başlatacağız. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motorunu artık teslim edeceğiz. Turboşaft motorların testlerinin yapılacağı Test Altyapısı hizmete girecek.

Elektronik harp ve radarda çok fazla yeni sistemin devreye gireceği bir yıl olmasını bekliyoruz. Erken İhbar Radar Sistemi, Alçak İrtifa Radar Sistemi, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri gibi sistemler güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak. Ayrıca İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesini başlatacağız.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, çeşitli alanlarda ARGE projelerimizi başlatacağız. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 200’ü aşkın firmayı desteklemeyi hedefliyoruz. 8 adet uluslararası savunma sanayii fuarına “Milli Katılım” gerçekleştireceğiz. Anadolu’nun savunma sanayii potansiyelini yerinde görmek ve yeni yatırım alanları oluşturmak için İL BULUŞMALARI programlarımıza devam edeceğiz. TEKNOFEST, ROBOİK ve Siber Güvenlik Yarışmalarıyla gençlerimize ve yeni girişimcilerimize desteklerimiz devam edecek.

RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ KAPISI AÇIK

Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, Milli Muharip Uçak’ta Rusya ile olası işbirliği konusundaki bir soruya risklere karşı her türlü alternatifin masada olduğunu gerekli olması halinde kullanılabilecek yol haritasının hazır olduğunu Rusya ile işbirliği kapısının açık olduğunu da ifade etti.

Yunanistan ile güç dengesi konusuna da değinen İsmail Demir, Atina’nın Rafael uçaklarını almasının Ege’de dengeyi değiştirmeyeceğini, sonuçta dengenin her zaman Türkiye tarafında olduğunu söyledi.