Futbol Schalke, Torino'nun Ozan Kabak teklifini reddetti!

Schalke, Torino'nun Ozan Kabak teklifini reddetti!

Futbol

Schalke, Torino'nun Ozan Kabak teklifini reddetti!

Daha önce Jose Mourinho'un Roma'ya istediği Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a bu kez Torino'nun talip olduğu ve ilk teklifini yaptığı belirtildi.

24 Ağustos 2021, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'a İtalya'dan Torino'nun teklif yaptığı belirtildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre Serie A ekiplerinden Torino'nun Schalke'ye resmi teklif yaptığı ifade edildi. Torino'nun kiralama teklifinin yanında satın alma opsiyonu önerdiği belirtilirken Alman kulübünün Ozan Kabak'tan bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı bilgisi aktarıldı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak için daha önce de Jose Mourinho'nun Roma'sının devreye girdiği İtalyan basını tarafından manşetlere taşınmıştı.

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