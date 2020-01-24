Schengen vizesi için bu evraklar ve şartlar gerekiyor

Schengen vizesi için gerekli evraklar ve evrak detayları ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Herhangi bir aksiliğe karşı vize başvurusu en az 1 ay önceden yapılmalıdır.

Schengen vizesi için gerekli evraklar

Son 10 yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun geçerlilik süresi en az 3 ay 15 gün (105 gün) olmalıdır.

İzin onay, işverenin ıslak imzası ve iş yerinin kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

Her başvuru sahibi bir adet eksik bir şekilde Schengen başvuru formunu doldurmalıdır.

‘Schengen ülkelerinde geçerlidir’ ibaresi olan, gideceğiniz ülkenin kriterlerine uygun seyahat sigortası

Gidiş- dönüş bileti ve otel rezervasyonunun belgeleri detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır.

Biyometrik fotoğraf, koyu, lekele, veya fazla parlak olmamalıdır.

SGK hizmet dökümü ve son 3 aya ait maaş bordrosu iş yerinden temin edilmelidir.

Son 3 aylık hesap hareketleri, gayrimenkul ve tapu belgeleri eksiksiz hazırlanmalıdır.

Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.

Schengen’e üye ülkeler:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.

Schengen vize ücreti ne kadar?

Schengen vize ücreti, 0 – 6 yaş ve 6 – 12 yaş arasında ücretsiz verilmektedir.

12+ Yaş için ise nakit 60 Euro. ( 393,75 TL)

Schengen vizesi ne kadar süre geçerli?

Schengen Vizesi alan kişiler 6 ay içerisinde 90 gün seyahat edebilme imkânına kavuşmaktadırlar.

Schengen için nereye başvurulur?

Schengen başvurusu için gideceğiniz ülkelerin konsolosluklarına tamamlanmış evraklarınızla birlikte randevu alıp başvuru yapmanız gerekmektedir. eğer birden fazla ülkeye ziyaret gerçekleştireceksiniz, öncelikle ilk ziyaret edeceğiniz ülkenin konsolosluğuna başvurmanız gerekiyor.