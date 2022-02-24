Sebastian Vettel'den Rusya açıklaması: Orada yarışmayacağım
Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine sessiz kalmadı. Vettel, Rusya'daki grand prix'nin iptal edilmemesi halinde dahi oradaki yarışa katılmayacağını açıkladı.
24 Şubat 2022, Perşembe 15:33 Son Güncelleme:
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Sebastia Vettel'den Rusya açıklaması geldi. Rusya Gran Prix'sine katılmayacağını ve oradaki yarışın iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Aston Martin pilotu Vettel, şunları söyledi:
Bu sabah haberleri görünce şok oldum. İnsanların aptalca nedenlerle ölmesinden dolayı üzgünüm. İptal olsun ya da olmasın Rusya GP'ye gitmeyeceğim, bu benim kendi kararım. Bir ülke savaştaysa oraya gitmek doğru değil. Bu çok açık. Kararı vermek Formula 1'e kalmış.
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