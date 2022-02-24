Sebastia Vettel'den Rusya açıklaması geldi. Rusya Gran Prix'sine katılmayacağını ve oradaki yarışın iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Aston Martin pilotu Vettel, şunları söyledi:

Bu sabah haberleri görünce şok oldum. İnsanların aptalca nedenlerle ölmesinden dolayı üzgünüm. İptal olsun ya da olmasın Rusya GP'ye gitmeyeceğim, bu benim kendi kararım. Bir ülke savaştaysa oraya gitmek doğru değil. Bu çok açık. Kararı vermek Formula 1'e kalmış.