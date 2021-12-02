Şebi Arus kelime anlamı olarak düğün gecesi anlamını taşımaktadır. Mevlana ise ölüm gününün “Yaratana kavuşma” yani düğün gecesi saymıştır. Mevlana’nın her ölüm yıldönümünde ise Şebi-Arus törenleri yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişi konuk ederken, konferanslar, paneller ve sema törenleri düzenlenmektedir….

ŞEBİ ARUS TÖRENLERİ 2021 NE ZAMAN?

Şebi Arus törenlerinin bu yıl 748.’si düzenleniyor ve hem yurt içinden hem de yurt dışından milyonlarca kişinin törenlere katılması bekleniyor. Mevlana’nın Yaratana kavuştuğu vuslat gecesi olarak bilinen Şebi Arus törenleri bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında birçok konferans toplantı ve sema törenleri düzenlenecek.

ŞEB-İ ARUS BİLET FİYATLARI EN KADAR, NEREDEN ALINIR?

Şebi Arus törenlerinde gerçekleştirilecek olan sergi panel, konferans ve konserler ücretsiz olarak düzenlenecek. Ancak sema törenlerine katılım biletleri ücretli olacak. Bir bilet fiyatı ise 60 TL’den başlıyor. Biletler ise https://ebilet.konyakultur.gov.tr/ internet adresinden alınabiliyor. Ancak bilet alabilmek için önce sisteme kaydolmanız gerekiyor.

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