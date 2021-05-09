Galatasaray, kritik derbide Beşiktaş'ı konuk etmiş ve maçı 3-1 kazanmıştı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Mostafa Mohamed ise maçın son anlarında sakatlandı. Maç sonunda sedyeyle dışarı alınan Mısırlı oyuncu Galatasaraylıları korkuttu.

Ayak bileğinde burkulma ve esneme olan Mostafa'nın sakatlığının ciddiyeti bugünkü MR'ın ardından netleşecek. MR sonucunun gün içerisinde çıkması ve Galatasaray'dan açıklama yapılması bekleniyor.