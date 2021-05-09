Sedyeyle çıkan Mostafa Mohamed'in MR sonucu bekleniyor
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mostafa Mohamed'in durumu merakla bekleniyor. Bileğinde burkulma ve esneme olan Mısırlı oyuncunun MR sonucuna göre durumu netleşecek.
09 Mayıs 2021, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
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Galatasaray, kritik derbide Beşiktaş'ı konuk etmiş ve maçı 3-1 kazanmıştı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Mostafa Mohamed ise maçın son anlarında sakatlandı. Maç sonunda sedyeyle dışarı alınan Mısırlı oyuncu Galatasaraylıları korkuttu.
Ayak bileğinde burkulma ve esneme olan Mostafa'nın sakatlığının ciddiyeti bugünkü MR'ın ardından netleşecek. MR sonucunun gün içerisinde çıkması ve Galatasaray'dan açıklama yapılması bekleniyor.
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