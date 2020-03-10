Şehir Hastaneleri depreme karşı güvende

Sağlık Bakanlığı, tüm şehir hastanelerinde sismik deprem izolatörlerini zorunlu tutuyor. Bu hastanelerden Rönesans Sağlık Yatırım’ın hayata geçirdiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremini herhangi bir hasar görmeden ve operasyonda kesinti olmadan atlattı. Hastanenin 872 sismik deprem izolatörüne sahip olduğunu söyleyen Rönesans Holding Mühendislik Grup Başkanı Serdar Binzet, “Bina tasarlanırken bölgede yaşanabilecek en güçlü deprem baz alındı. Bu hastanedeki izolatörlerin hareket kabiliyeti 48 cm iken yaşanan depremde hastanemiz 4-6 cm hareket etti” dedi. Deprem izolatörlerinin bir tanesinin maliyetinin 10 bin dolardan başladığını anlatan Binzet, bu maliyetin üzerine yüzde 15’i kadar da mühendislik masraflarının eklendiğini ifade etti.

Dünyanın en büyüğü

Rönesans Sağlık Yatırım’ın inşa ettiği diğer şehir hastanelerinde de bu sistemin kullanıldığını anlatan Binzet, şu bilgileri verdi: “Örneğin Adana’da 1.512, Bursa’da 859 sismik izolatör bulunuyor. İstanbul’da bu sene içinde açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi’nde ise 2 bin 40 sismik izolatör var. Böylece Başakşehir Şehir Hastanesi ‘Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası’ olacak.”

Yatay kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilen izolatörler, deprem anında yatay salınımlar yaparak deprem şiddetini azaltıyor ve yapıda oluşabilecek hasarları minimize ediyor.

Güvenli hizmet

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Eda Erdoğan da enkazdan çıkartılan depremzedelerin hastaneye getirildiğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı: “Acil travma alanında 180 depremzedeye anında müdahale edildi, 275 depremzede acilde tedavi gördü ve depremzedeler yataklı servislerde tedavi altına alındı. Hastanemize getirilen tüm hastalar ve ailelerine güvenli bir ortamda kesintisiz hizmet sunmaya devam ettik. Tüm çalışanlarımız gönüllü olarak işinin başında yer aldı.”

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU







