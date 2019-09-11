Halk arasında şekersiz şeker hastalığı olarak bilinen “diabetes insipidus” tıpkı diyabet hastalığı gibi çok su içme ve çok idrara çıkma şeklinde belirti veriyor. Ancak diyabetten farklı olarak kan şekeri seviyesiyle ilgisi bulunmuyor. Erken yaşlarda daha sık görüldüğü için çocuklara özellikle dikkat edilmesi ve bir uzmandan yardım alınması gerekiyor.

HAMİLELİĞİN SON 3 AYINDA GÖRÜLÜYOR!

Şekersiz şeker hastalığı gebeliğin son 3 ayında görülüyor. Plasentada üretilen enzim ADH hormonunun parçalanmasına neden olarak geçici şekersiz şeker hastalığına sebep olmaktadır. Büyük oranda hamileliğin sona ermesiyle şekersiz şeker hastalığı da iyileşmektedir.

ÇOCUĞUNUZ SIK SIK İDRAR KAÇIRIYORSA DİKKAT

Şekersiz şeker hastalığı bazen hastada hiçbir sorun olmamasına rağmen çok sık su içme dolayısıyla çok sık idrara çıkma belirtileri olan psikojenik polidipsi adı verilen hastalıkla karıştırılıyor. Psikojenik olanlar genellikle geceleri idrara çıkmazlar.

Hipofiz kaynaklı şekersiz şeker hastaları geceleri çok idrara çıkma olarak belirti gösterir ve hastalar buzlu su içmek ister. Şekersiz şeker hastalığı çocuklarda ve genç erişkinlerde sıklıkla görülür. Özellikle aileler; çocuk çok su içiyor, sık idrar yapıyor ve idrarını kaçırıyorsa mutlaka uzmana başvurmaları gerekiyor. Çocukta kilo kaybı ve gelişme geriliği gibi belirtiler de şekersiz şeker hastalığını işaret ediyor olabilir.

GÜNDE 3 LİTRENİN ÜZERİNDE İDRAR ÇIKARANLAR DİKKAT!

Sık su içtiğiniz halde sürekli susuyor ve günde 3 ila 20 litre idrar çıkışı var ise doktor tarafından şekersiz şeker hastalığı tanısı konuluyor. İdrar çıkışı yüksek olduğu için hasta kaybettiği sıvıyı geri alamaz ve buna bağlı olarak tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, vücutta sodyum değerlerinin düşüşü ile baş dönmesi, komaya varan, ölüme sebebiyet veren durumlara karşı karşıya kalınabiliyor.

Şekersiz şeker tanısı için 24 saatlik idrar çıkış miktarına bakılıyor. Normal sağlıklı bir yetişkin günde ortalama 1,5-2 litre civarında idrarı dışarı atabilir. Yetişkinlerde idrar miktarı 3 litrenin üzerindeyse şekersiz şekerden şüphe edilmelidir.

Bu hastalarda idrar rengi açık renkli su gibidir. Kan ve idrar testlerine bakılıp şekersiz şeker hastalığından şüpheleniyorsa eğer doktor tarafından hastaya susuzluk testi uygulanıyor. Bu hastalar su almasa da idrar çıkarmaya devam eder. Vücut sıvı kaybına uğrar. Kilo kaybı, tansiyon düşüklüğü olur. Teşhis konulduktan sonra uzman doktorun takibi ve ilaç tedavisiyle hasta normal yaşantısına kısa sürede geri döner.