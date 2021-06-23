TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler yeniden izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde günlük olarak yayınlanan dizinin yeni sezonda haftalık olarak yayınlanacak. Bununla birlikte, Seksenler’de Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi rolünü kimin canlandıracağı dizinin hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk olarak 24 Ocak 2012 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Seksenler dizisi 6 sezon boyunca izleyicinin karşısına çıktı. 6 sezon devam eden Seksenler dizisi 27 Mayıs 2017 tarihinde sona erdi. Ancak sevilen dizi 2 yıl aradan sonra 11 Ekim 2019 tarihinden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayımlanmaya başladı. 2 sezon boyunca günlük olarak yayınlanan Seksenler dizisinin yeni sezonu ise 24 Haziran Perşembe günü yeniden TRT1 ekranlarında olacak.

SEKSENLER’DE RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE KİM GELECEK, YENİ FEHMİ KİM OLACAK?

Seksenler dizisinde Fehmi rolüyle izleyicinin kalbinde taht kuran Rasim Öztekin’in beklenmedik vefatı herkesi üzüntüye boğmuştu. Dizinin yeni sezonunun başlayacağı haberi üzerine bu sefre de dizinin hayranları Rasim Öztekin’in yerine gelecek ve Fehmi’yi kimin canlandıracağını merak ediyor.

Seksenler’de Fehmi’yi kimin canlandıracağı konusuna henüz bir bilgi bulunmuyor. Bununa birlikte dizinin yayınlanan ilk fragmanında Rasim Öztekin’in fotoğraflarına yer verilmesi de gözlerden kaçmadı.

Diğer yandan 2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Demirel, 'Seksenler' dizisine Çağatay'ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak katılıyor. İlker Ayrık’ın canlandırdığı Çağatay, hikâye gereği uzun zaman önce Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da yaşayan Çağatay bu sezon sürpriz bir biçimde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber 'Rukiye'nin karşısına çıkıyor.

Televizyon ekranlarında yer aldığı dizi ve filmlerle sevilen bir isim haline gelen Reha Özcan da 'Seksenler' kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor.