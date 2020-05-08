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Ekonomi Selçuk Bayraktar "Kardeşi geldi" deyip ikinci TİHA'nın görselini paylaştı

Selçuk Bayraktar "Kardeşi geldi" deyip ikinci TİHA'nın görselini paylaştı

Ekonomi

Selçuk Bayraktar 'Kardeşi geldi' deyip ikinci TİHA'nın görselini paylaştı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Kardeşi geldi" notunu düşerek İkinci AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA'nın) görselini Twitter hesabından paylaştı.

08 Mayıs 2020, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
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Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.

"Kardeşi geldi"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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