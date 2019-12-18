Türkiye'ye gelmiş en düzgün karakterli oyunculardan biri olarak gösterilen Fernando Muslera'nın adı, daha önce hiç karışmadığı şekilde saha dışı olaylara karıştı.

Tuzlaspor maçının ardından Tuzla cephesinden Muslera'yla ilgili suçlayıcı açıklamalar yapıldı. Teknik direktör Gürses Kılıç, Muslera'yı kavga çıkarmak ve yumruk atmakla; Gökhan Çıra ise "yabancı dilde küfretmekle" suçladı. Çıra, daha sonra Muslera için "Yanıma gelip yabancı dilde bir şeyler söyledi. Küfretti sandım" dedi.

Fernando Muslera ise maç sonu yaptığı açıklamada "Kimseye küfretmedim veya vurmadım. Sadece yanlarına gidip onlara saygının ne olduğunu anlattım. Yalnızca saygıdan bahsettim çünkü çocukluğumdan beri bana saha içinde ve saha dışında bu öğretildi. Onlarca kamera bizi çekiyor. Birine vurduğuma dair görüntü varsa gösterilsin. Ben böyle biri değilim" dedi.









Selçuk İnan da Muslera'yı destekleyerek, "Biz bugüne kadar hiçbir zaman saha dışı olaylarla gündeme gelmedik. Çok da sevmediğimiz bir şey. Hele ben hiç ilgilenmem. Muslera da kimseyi gaza getirecek, kimseye hakaret edecek biri değil. Asla öyle şeyler yapmaz. Birkaç kişinin söyledikleri, camiaları karşı karşıya getiriyor. Konuşmaya bile değmez. Hocaları Paris'i yensinler falan demiş. Gereksiz şeyler. Burada futbol oynuyoruz. İntikam, kavga, dövüş çok anlamsız" dedi.