Selçuk İnan futbolu fiili olarak da bırakıyor

Galatasaray bu sezon Selçuk İnan'ın oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Yaklaşık 4 senedir oynadığı her maçta fiziksel yetersizliği ve temposuzluğuyla şimşekleri üzerine çeken 34 yaşındaki futbolcu, eleştirilere kulak verip emeklilik kararı aldı.

2019-2020 sezonu başlamadan önce Galatasaray'la biten sözleşmesini 1 sene uzatan ve önceki maaşına göre 5 kat düşük maaşı kabul eden Selçuk, maç başı da 25 bin euro kazanıyor.

Camiayla arasını daha fazla bozmak istemeyen ve kulüp dışında kalma riskini göze alamayan Selçuk, futbolu bıkarak teknik ekibe girmek istiyor. Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmeyi amaçlayan 34 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın da "bırakma" demeyeceği tahmin ediliyor.