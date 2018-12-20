Galatasaray’da bir devir sezon sonu kapanacak. Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında adım atan, başta 4 şampiyonluk olmak üzere, önemli başarılarda rol oynayan kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi, ligin bitmesiyle sona erecek. 10 Şubat’ta 34 yaşında olacak tecrübeli futbolcunun kontratının uzatılmasına sıcak bakılmıyor ama Sarı-Kırmızılı kulüpte 300 maçı deviren ve son 8 sezona damga Selçuk İnan muhteşem bir veda planlanıyor; tıpkı hocası Fatih Terim’in futbolculuğundaki vedası gibi...

Daha önce Galatasaray’a hizmet etmiş birçok futbolcuya jübile konusunda gerekenin yapılmadığını düşünen sarı-kırmızılı yöneticiler, sezon sonu Selçuk İnan’ı helikopterle sahaya indirip detaylı ve görkemli bir organizasyonla Türk Telekom Stadyumu’nda veda ettirmeyi hedefliyor. Tabii ki her veda bir başlangıç...

BAŞKA TAKIM İSTEMİYOR

Galatasaray yönetimi, Selçuk İnan ile futbolcu olarak sözleşme uzatmayı planlamasa da, sarı-kırmızılı efsaneye kulüp içinde görev teklif edecek. Teknik direktör Fatih Terim de, Selçuk’un gerek ekibinde gerekse Florya’da olmasına çok sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcunun oyun görüşüne çok güvenen Terim, kaptanını yanında istiyor... Selçuk İnan ise her ne kadar daha futbol oynamayı arzu etse de artık bu saatten sonra da Galatasaray’dan başka bir takımın formasını giymeye sıcak bakmıyor. Millî futbolcu, yönetimin de düşündüğü gibi futbolu bıraktıktan sonra yine G.Saray’a hizmet etmeyi planlıyor.

120 DEFA AYAĞA KALDIRDI

Galatasaray’da 4 şampiyonluk yaşayan Selçuk İnan, 300 maça çıkarken 58 kere rakip fileleri havalandırdı. Selçuk 62 pasıyla da takım arkadaşlarına gol sevinci yaşatırken 120 defa sarı-kırmızılıların sevinmesini sağladı.