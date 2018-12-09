Selin Demiratar: Ailemle birlikteyim

Yakın bir kız arkadaşı ile alışverişe çıktığını söyleyen oyuncu, yeni yılın ikinci yarısında güzel bir projeyle sevenleriyle bulaşabileceğini söyledi.

Selin Demiratar, "Şu anda net bir şey yok. Bu yıl zaten bitti. Ancak ikinci sezonda belki güzel bir projeyle sevenlerimle buluşabilirim. Henüz netleşen bir şey yok, ancak görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasında bulundu.

Yılbaşı kutlamasını sürekli olarak evde yaptığını da söyleyen Demiratar, "Dışarıda olmayı pek sevmiyorum. Bu gibi zamanlarda ailece evde olmak, ailece vakit geçirmek daha güzel ve keyifli bir aktivite" açıklamasında bulundu.