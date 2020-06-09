Semptom göstermeyen hastalar için yeni iddia
Corona virüs salgını ile mücadele eden ülkeler için DSÖ'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamada semptom gösteren hastaların üzerinde daha fazla durulması gerektiği belirtildi.
09 Haziran 2020, Salı 16:00 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (Covid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.
NTV'nin haberine göre; DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti. Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.
Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti. Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.