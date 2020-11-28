Namıdiğer şememok: Şemşemotik tarifi
Hem mantıyı hem de çi böreği andıran görüntüsüyle kendine hayran bırakan şemşemotik tarifi, Batman mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için şemşemotik tarifi arıyor ya da şemşemotik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şemşomotik yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
28 Kasım 2020, Cumartesi 15:57 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzet düşkünlerinin muhakkak denemesi gereken tariflerden birisi de şemşemotik tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için şemşemotik tarifi arıyor ya da şemşemotik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şemşomotik yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Şemşemotik tarifi
Şemşemotik malzemeleri
- 300 gram küçük kuşbaşı dana eti
- 100 gram tereyağı
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı pirinç
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Hamuru için:
- 3 kase un
- 2 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
- 2 adet yumurta
- 1 tutam tuz
- Sıvı yağ
Servis için:
- Toz kırmızı biber
- Tereyağı
Etleri tencereye alıp üzerini geçmeyecek kadar suyla pişirin. Bu esnada soğanları yemeklik doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Etler suyunu çekince tereyağını ve soğanları ekleyip sürekli karıştırarak kavurun. Bu esnada pirinci bol suyla yıkayıp süzün. Soğanlar ölünce tuzu, baharatları, pirinci ve maydanozları ilave edin. 3,5 su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte pilav gibi pişirin. Pilav pişerken unu ve tuzu yoğurma kabına alın. Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp oklava ile çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına pirinçli harçtan koyup D şeklinde kapatın. Katladığınız şemşemotikleri kaynatıp tuz eklediğiniz suda haşlayın. Suyun üzerine çıkan şemşemotikler pişmiş demektir. Bu halde servis edebileceğiniz gibi kızarmış da servis edebilirsiniz. Bunun için iki yumurtayla biraz tuzu çırpın. Haşladığınız şemşemotikleri yumurtaya bulayıp bol yağda kızartın. Tereyağını eritip kırmızı biberi içinde çevirin ve şemşemotiklerin üzerine gezdirin.