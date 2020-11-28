Namıdiğer şememok: Şemşemotik tarifi

Yöresel lezzet düşkünlerinin muhakkak denemesi gereken tariflerden birisi de şemşemotik tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için şemşemotik tarifi arıyor ya da şemşemotik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şemşomotik yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Şemşemotik tarifi

Şemşemotik malzemeleri

300 gram küçük kuşbaşı dana eti

100 gram tereyağı

2 adet kuru soğan

2 adet yumurta

1,5 su bardağı pirinç

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Hamuru için:

3 kase un

2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

2 adet yumurta

1 tutam tuz

Sıvı yağ

Servis için:

Toz kırmızı biber

Tereyağı

Şemşemotik yapılışı

Etleri tencereye alıp üzerini geçmeyecek kadar suyla pişirin. Bu esnada soğanları yemeklik doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Etler suyunu çekince tereyağını ve soğanları ekleyip sürekli karıştırarak kavurun. Bu esnada pirinci bol suyla yıkayıp süzün. Soğanlar ölünce tuzu, baharatları, pirinci ve maydanozları ilave edin. 3,5 su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte pilav gibi pişirin. Pilav pişerken unu ve tuzu yoğurma kabına alın. Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp oklava ile çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına pirinçli harçtan koyup D şeklinde kapatın. Katladığınız şemşemotikleri kaynatıp tuz eklediğiniz suda haşlayın. Suyun üzerine çıkan şemşemotikler pişmiş demektir. Bu halde servis edebileceğiniz gibi kızarmış da servis edebilirsiniz. Bunun için iki yumurtayla biraz tuzu çırpın. Haşladığınız şemşemotikleri yumurtaya bulayıp bol yağda kızartın. Tereyağını eritip kırmızı biberi içinde çevirin ve şemşemotiklerin üzerine gezdirin.



