Şemsi Tebrizi sözleri: Aşk, sabır, cuma, dostluk sözleri

İslam Alimi ve tasavvuf düşünürü Şemsi Tebrizi, İranlı bir Azerbaycan Türküdür ve bir süre Konya’da yaşamıştır. Mevlana’nın yakın dostu Şemsi Tebrizi, sözleriyle insanların yolunu aydınlatmaya devam ediyor. İşte, aşk, sabır, cuma, dostluk konulu Şemsi Tebrizi sözleri…

ŞEMSİ TEBRİZİ SÖZLERİ

Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder.

Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Yaşarken anlayamadıkları değerleri, öldükten sonra anlamanın kimseye faydası yok. Sevdiğinizi dirileştirmenin yolu, hayatın tazeliğinde itiraf ve ifade etmektir.

Kapımıza değil; Kalbimize vuran buyursun.

Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişin bilememişim. Oyalanmışım. Kalakalmışım.

Her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün.

Anladım ki: İnsanlar; Susanı korkak. Görmezden geleni aptal. Affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki; biz istediğimiz kadar hayatımızdalar… Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar…

İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden.

Sanmayasın ki; aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder. Kimini de dikeniyle irşad eder.

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil.

Şeriat der ki: Seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki: Seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki: Ne benimki var ne seninki. Hakikat der ki: Ne sen varsın ne ben.

Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağı bile taşır insan âşık olup, inanınca.

AŞK, SABIR, CUMA, DOSTLUK KONULU ŞEMSİ TEBRİZİ SÖZLERİ…

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil… Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol; Silenlerden değil…

Arza hacet yok, halim sana ayandır. Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır.

Sen nasıl bir pınarsın Mevlana’m, içtikçe daha çok susadığım.

Sevmeye layık olmayana hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma sevgi yürekli olana yakışır.

Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın ya siyahı ya beyazı seçeceksin.

Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki ya yaşat ya da öldür; ama asla yaralı bırakma.

Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Sen ol da ister yar’ ol, ister ‘yara'; lütfun da başım üstüne, kahrın da.

Âlimken arif oldun peki âşık olmaya namzet misin?

Kalp ruha der ki: Ben severim, aşık olurum; ama acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: Sen yeter ki sev.

Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir.

Sende o var bu var, falan dedi var, falan anlattı var, peki sende senden ne var Mevlana?