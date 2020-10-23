Sena ismi Türkiye'de en çok kullanılan kız isimlerinden biridir. Sena isminin anlamı anne ve baba olmaya hazırlanan kişiler tarafından merak ediliyor. Son dönemlerde popüler hale gelen sena isminin anlamnı merak edenlere bir isim analizi oluşturduk. Sena isminin anlamına ve sena ne demek sorusuna vermiş olduğumuz bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Sena isminin anlamı nedir? Sena ne demek?

Sena isminin anlamını iki farklı şekilde inceleyebiliriz. Sena isminin anlamları şu şekildedir;

1- Övgü

2- Şimşek parıltısı anlamına gelmektedir.

Sena isminin kökeni Arapçadır. Sena ismi genellikle kız çocuklarına veilir.

Yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük tuttuklarını da unutmayalım.







