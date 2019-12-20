Sendikaların asgari ücret talepleri netleşti
Son haftalarda milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret toplantılarında sona yaklaşıldı. Türk-İş, Hak-iş ve DİSK temsilcileri 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere ortak basın açıklaması yaptı.
7 milyon asgari ücretlinin cevabını merakla beklediği soru için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK biraraya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıkladı.
TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıkladı.
Türk-İş 2 bin 578 lira dedi
Türk-İş ise daha yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaşam maliyetinin üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor. Asgari ücret şu anda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.
Son toplantı bekleniyor
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.