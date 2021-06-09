Galatasaray ile Şener Özbayraklı'nın yolları ayrıldı. Daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları da giyen Şener, 2 sezondur Galatasaray'daydı. Yönetim ve teknik direktör belirsizliği nedeniyle daha fazla beklemek istemeyen Şener Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

Tecrübeli sağ bek, yönetimden kimsenin kendisiyle iletişim kurmaması ve Galatasaray'dan yeni teklif alıp almayacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle ayrılık kararı aldı.

Şener'in açıklaması şöyle:

"2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkların futbolun bir parçası olduğunu aktaran 31 yaşındaki sağ bek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari karoya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim."

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