Senetli satışa taksit ayarı

Bakanlığın, BDDK’nın son ve daha önceki kararlarına paralel olarak yaptığı ve dünkü Resmi Gazete’de yer alan taksit düzenlemesinin farkı nakit satışlarla ilgili olması. Bir başka deyişle banka kartı, kredi kartı ve kredili satışlar dışındaki perakende satışlarda (senetle satış gibi) taksit sayıları yeniden belirlendi. Buna göre; senetle veya açıktan satış durumunda video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada taksit 3 aydan 6 aya çıktı. Tablet bilgisayarda 6 ayda sabit kaldı.

TELEVİZYONA ARTIŞ

Önceden fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyonlar için 3 ay taksit yapılırken, yeni düzenlemeye göre; fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olanlar için nakit satışta 6 ay taksit yapılabilecek. Fiyatı 3 bin 500 liranın altındaki TV’de taksit 12 olacak. Daha önce 3 bin lira altı TV’de 9 taksit vardı. Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında da taksit sayısı 6 olacak.

ALTIN TAKILAR...

Daha önce kredi kartına getirilen basılı ve külçe olmayan kuyum (altın ve mücevher takı) satışlarındaki 4 taksit imkanı, artık senetle satışta da geçerli olabilecek. Diğer kuyum satışlarında ise (çeyrek, gram, Cumhuriyet Altını gibi) taksitlendirme yapılamayacak. Diğer yandan yine buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşyaları ile mobilyaların nakit satışlarında taksitlendirme süresi 12’den 18’e çıktı. (Posta)