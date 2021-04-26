Türkiye'nin EURO 2020 turnuvasına özel milli takım şarkısını Mustafa Sandal yapacak. Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde 2002 Dünya Kupası'nı örnek vererek "Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısı çok etkili olmuştu. Aynı şekilde Mustafa Sandal'ın 'Pazara Kadar' şarkısı da çok tutmuştu. Tarkan'ın yeni bir şarkı yapmasını isterim" demişti.

Tarkan değil ancak Mustafa Sandal'la anlaşma sağlandı. Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Hocama ve Milli Takıma, 'Pazara Kadar' şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda. Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır" dedi.

Şarkı merakla bekleniyor.



