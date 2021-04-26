Şenol Güneş istedi, Mustafa Sandal Milli Takım'a şarkı yapacak
Milli Takım 2020 Avrupa Şampiyonası için oldukça heyecanlı. Uzun bir süre sonra Türkiye de ülke olarak milli takımdan memnun ve umutlu. Şenol Güneş ise 2002 ruhu gördüğünü söyleyerek ülkenin önde gelen şarkıcılarından takıma özel bir şarkı istemişti. Bu istek sonucu Mustafa Sandal'la anlaşıldı.
26 Nisan 2021, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin EURO 2020 turnuvasına özel milli takım şarkısını Mustafa Sandal yapacak. Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde 2002 Dünya Kupası'nı örnek vererek "Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısı çok etkili olmuştu. Aynı şekilde Mustafa Sandal'ın 'Pazara Kadar' şarkısı da çok tutmuştu. Tarkan'ın yeni bir şarkı yapmasını isterim" demişti.
Tarkan değil ancak Mustafa Sandal'la anlaşma sağlandı. Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Hocama ve Milli Takıma, 'Pazara Kadar' şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda. Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır" dedi.
Şarkı merakla bekleniyor.
https://www.instagram.com/p/COIKYF1gomh/
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