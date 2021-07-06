Şenol Güneş perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

Şenol Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Bu toplantı EURO 2020'in ardından Güneş'in ilk konuşması olacak. Tecrübeli teknik adam istifa çağrılarına olumsuz yaklaşmış ve EURO 2020'deki son maçın ardından "Bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katar. İnşallah böyle olur. Bu grup, yetenekli bir grup. 10 yıla damga vuracaklar. Şu anda düşüncem istifa edip etmemek değil. İşimizi yaptık, buradan çıkmak düşüncem. Bunun hesabı yapılır, bu hesap size değil, yönetime verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu, medya da, yönetim de, oyuncu da. Takımın başarı ya da başarısızlığında sorumluluğu üstüme almam gerekir. Bunun karşılığı istifa mıdır yoksa çalışmak mıdır? Onu siz daha iyi takdir edersiniz" demişti.



