Şenol Güneş uzaklara gidiyor

Akşam'ın haberine göre, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemeyen Şenol Güneş, Trabzonspor'un da Abdullah Avcı ile iyi gitmesi nedeniyle başka bir takımla anlaşmayacak.

Avrupa'da çalışmaya sıcak bakan tecrübeli hoca, eğer istediği gibi bir teklif alamazsa B planını uygulayacak.

Güneş'in B planı ise Uzak Doğu. Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir.