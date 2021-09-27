Şenol Güneş uzaklara gidiyor
Milli takımdan ayrılan Şenol Güneş'in yeniden çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. Güneş'le ilgili ilk bilgiler geldi.
27 Eylül 2021, Pazartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Akşam'ın haberine göre, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemeyen Şenol Güneş, Trabzonspor'un da Abdullah Avcı ile iyi gitmesi nedeniyle başka bir takımla anlaşmayacak.
Avrupa'da çalışmaya sıcak bakan tecrübeli hoca, eğer istediği gibi bir teklif alamazsa B planını uygulayacak.
Güneş'in B planı ise Uzak Doğu. Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir.
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