Serdar Ali Çelikler: Galatasaray’ın santrafora ihtiyaçları olacak

“Galatasaray’da Benfica maçı gibi bir seviyede orta saha oyuncularının eksiklikleri görünüyor. Bu maç, 6-0 kazanılan Ankaragücü maçı ya da eksik kadroyla gelen Trabzonspor’a karşı yapılan maçta Belhanda ve Feghouli çok fazla alan buldu ve performansları çok arttı.

Ancak 2 hafta sonra oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının Galatasaray için çok zor geçeceğine şimdiden iddiaya girerim.





O maçın çok zor geçeceğine eminim. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve benzer deplasmanlarda Galatasaray’ın santrafora ihtiyaçları olacak. Bu tip maçlar Galatasaray’ın asıl sınavı.”



