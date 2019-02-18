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Serdar Ali Çelikler: Galatasaray’ın santrafora ihtiyaçları olacak

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çelikler, CNN TÜRK’te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında şunları söyledi

18 Şubat 2019, Pazartesi 00:19 Son Güncelleme:
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Serdar Ali Çelikler: Galatasaray’ın santrafora ihtiyaçları olacak

“Galatasaray’da Benfica maçı gibi bir seviyede orta saha oyuncularının eksiklikleri görünüyor. Bu maç, 6-0 kazanılan Ankaragücü maçı ya da eksik kadroyla gelen Trabzonspor’a karşı yapılan maçta Belhanda ve Feghouli çok fazla alan buldu ve performansları çok arttı.

Ancak 2 hafta sonra oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının Galatasaray için çok zor geçeceğine şimdiden iddiaya girerim.


O maçın çok zor geçeceğine eminim. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve benzer deplasmanlarda Galatasaray’ın santrafora ihtiyaçları olacak. Bu tip maçlar Galatasaray’ın asıl sınavı.”


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