Futbol Serdar Aziz, Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı

Serdar Aziz, Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı

Futbol

Serdar Aziz, Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, hakkında Beşiktaş iddiaları bulunan oyuncusunun bu sezon oynayacağı takımı açıkladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 09:20 Son Güncelleme:
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Bu sezon transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Serdar Aziz oldu. Avrupa ve lig için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Siyah Beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor. Kaan Ayhan'ı renklerine katmak isteyen Beşiktaş bir yandan da B planını oluşturuyor.

Kaan Ayhan transferinde olumlu sonuç çıkmaması durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Konuyla ilgili Serdar Aziz'in menajerinden de bir açıklama geldi.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'DE KALACAK

Transfer iddiaları hakkında Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Bazı teklifler oldu ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak" dedi.

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