Magazin Serdar Ortaç üçüncü kez Kuruçeşme Açıkhava’da!

Serdar Ortaç üçüncü kez Kuruçeşme Açıkhava’da!

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Serdar Ortaç üçüncü kez Kuruçeşme Açıkhava’da!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Türk Pop Müziğin başarılı sanatçısı Serdar Ortaç’ı ağırladı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 15:15 Son Güncelleme:
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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, aşk dedikodularıyla ilgili gelen sorulara “aşk varsa yolla” diyerek esprili bir yanıt verdi. Annesinin “sarışınlardan uzak dur” sözleri hatırlatıldı. Ortaç, bu soruya da “Annem esmerlerden seçmemi istemişti. Annem hep öyle söylüyor. Annemi dinlemedim evde kaldım” diyerek herkesi güldürdü.

KURUÇEŞME’DE SERDAR ORTAÇ RÜZGARI

Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava’daki üçüncü konserine “Mesafe” şarkısıyla çıktı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı. “Karabiberim, Ben Adam Olmam, Sana Değmez, Poşet” gibi birçok hit şarkısını seslendiren Ortaç, konser boyunca hayranlarını hem şarkılarıyla eğlendirdi hem de ara ara yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü.

 Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, zaman zamanda en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Yüzlerce dinleyicisinin sesini şarkılarıyla bir araya getiren Serdar Ortaç, mikrofonu zaman zaman hayranlarına da uzattı.

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