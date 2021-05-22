Sergen Yalçın 4 ismin üzerini çizdi

Beşiktaş'a, tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan Emre Kocadağ’a iletti. “Önce iç transfer çözülmeli” diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve kadro dışı olan Douglas’ın gönderilmesini istedi.

YILLIK ÜCRETLERİ 4,2 MİLYON EURO

Yıllık net ücretleri 4,2 milyon Euro’yu bulan bu oyuncuların mutlaka ikna edilmesi gerektiğini belirten Yalçın, Kayserispor’dan kiralanan Bernard Mensah’ın geri gönderilmesini, sözleşmesi biten Gökhan Töre ile de yeniden anlaşılmasını talep etti. Sergen Yalçın’ın diğer taraftan defans, forvet ve kanatlara transfer edilmesi için 5 oyuncunun ismini verdiği ve siyah beyazlı yönetimin transfer çalışmalarına başladığı bildirildi.

SENEGALLİ DIACK GÜNDEMDE

Bu arada Beşiktaş Kulübü scout ekibinin uzun süredir izleyip olumlu rapor verdiği Senegalli ön libero Lamine Diack’ın transferi için harekete geçildi. Kuzey Makedonya’nın Shkupi takımında oynayan 20 yaşında ve 1,86 metre boyundaki Diack, bu sezon 31 resmi maçta oynayıp 4 gol attı. (Spor Arena)



