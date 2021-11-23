Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi konuştu: Batshuayi hazır değil

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi şansı bulunmuyor. Ancak Türkiye'nin ülke puanı için sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın alacağı 1 puan bile çok önemli. Maç öncesi takımla ilgili bilgiler veren Sergen Yalçın, şunları söyledi:





Batshuayi yedek oturacak

Yarın Batshuayi ilk 11'de olmayacak. Belki 20-30 dakika kullanabiliriz ama maça onunla kesinlikle başlamayacağız. Bir sakatlıktan çıktı ve hafta sonu da ona ihtiyacımız olacak, yarın onu zorlamak istemiyoruz.

Performanslar uzun süre düşük olmamalı

Oyunculardan her sene aynı performansları alamayabiliriz. Oyuncuların zaman zaman performansları da aşağı düşebilir ama bunun çok uzun olması bizi sıkıntıya sokuyor. Beşiktaş düştüğü yerden kalkar. Bahane üretmek istemiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Oyuncuların ayağa kalkması için taraftara ihtiyacı var, Beşiktaş taraftarı her zaman takımının arkasında olmuştur. Yarın da olacaktır.