Çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Genç oyuncularla bu seviyede oynamak tabii ki kolay değil. Ancak oyuncuların böyle bir atmosferi yaşamaları, bu atmosferin içinde olmaları bundan sonraki futbol hayatlarında çok önemli olacak diye düşünüyorum" dedi.

"BU SEVİYEDE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Ajax karşısındaki mücadele hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Maç boyunca futbolcularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip, biraz daha beklemeyi tercih ettik. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu. Oyunun tamamında futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Böyle bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst seviyesi. Çok daha hazır olmak, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık, inşallah nazar değmez ve bundan sonra da oynayacağımız müsabakalar böyle olur" diye konuştu.

ERSİN DESTANOĞLU: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Siyah-beyazlı ekibin kalecisi Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Çok eksikle geldik buraya ama iyi hazırlandık. Hocamız gereken taktikleri bize maç öncesi verdi ve elimizden geldiğince bu taktiklere uymaya çalıştık. Genç bir kadroyduk, gençler olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın güzelliğini yaşadık. Oynarken de zevk almaya çalıştık. Hocamız da bize bunu söyledi. Elimizden geleni yaptık. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Pozisyonlar da yakaladık ama maalesef mağlup olduk. Bence önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız."

Ali DANAŞ / Amsterdam,(HOLLANDA),(DHA)



