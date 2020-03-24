Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı istedi
Beşiktaş kadroyu gençleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bir sonraki sezon için yerli ve yabancı transferi girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Rizespor'un genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı istedi.
24 Mart 2020, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takıma gelişi ile birlikte yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Takıma dinamik isimleri kazandırmaya çalışan Siyah Beyazlı ekip, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı radarına aldı.
Özellikle hırslı ve oyunda dengeleri değiştirebilecek isimleri kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Genç teknik adam ayrıca yönetimle de görüşerek "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.
Bu gelişmeler ışığında iki takım yöneticilerinin kısa zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.
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