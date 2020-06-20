Futbol Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı

Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı

Futbol

Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor maçında forma giyen Diaby, Boyd ve Güven yedek beklerken, sakatlıkları bulunan Vida ve Boateng de kadroda yer almadı.

20 Haziran 2020, Cumartesi 21:56 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 2’si zorunlu 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan oyunculardan Diaby, Boyd ve Güven Yalçın, Denizlispor karşısında yedek kulübesinde mücadeleye başladı. Antalya karşısında oynayan Vida ve Boateng ise sakatlıkları nedeniyle Denizli’ye götürülmedi. Geçen hafta mücadeleye sonradan dahil olan isimlerden Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Kevin N’Koudou, Denizlispor maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Cezası biten Burak Yılmaz formasına tekrar kavuşurken, Vida’nın yokluğunda ise Enzo Roco ilk 11’de şans buldu.

İHA

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