Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, Mario Balotelli'nin kendisine yaptığı hareketle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

3-0'dan 3-3'e gelmesi bizim adımıza talihsiz oldu. 60'tan sonra inanılmaz bire düşüş yaşadık saha içinde. Art arda goller yedik. Bu konsantrasyonla ve oyuncuların performansıyla alakalı. Oyunu hafife almamalıyız. Bu oyun sert ve zor bir oyun. Çok daha sağlam durmalıydık skoru korumak için. Bugün bunu beceremedik maalesef. Sezon içerisinde böyle şeyler olur. Bütün sezon oyuncularımızla beraber oynayacağız. Derslerimizi çıkarıp devam edeceğiz. Oyuncularla her konuda tekrar konuşmamız gerekecek. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama telafisi olmayan bir şey değil.

Uzatmalarda hakeme 2 dakika fazla oynatma sebebini sordum. Sakatlık olduğunu söyledi. Arkadaşların kararı bu, benim yapabileceğim bir şey yok.

Ghezzal ve Larin'in durumuyla ilgili bilgim yok, yarın belli olur. Arka arkaya oynadığımız maçlarda dolayı sorunlar yaşayabiliyoruz maalesef. Sonradan oyuna aldığımız oyuncular katkı veremedi.

Balotelli direkt bana yaptı hareketi. Sarı kart verdi hakem. Ben ilk defa görüyorum rakip oyuncunun teknik direktöre doğrudan bu hareketini. Cezası nedir bilmiyorum. Bir futbolcunun yapmaması gereken bir hareket. Balotelli benim muhatabım değil. Ben teknik direktörüm, o futbolcu. Kendisiyle konuşmadım, görüşmedim. Bilmiyorum neden yaptı. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı bilmiyorum. Kafasında ne kurduğunu bilemem. Kendi adına üzücü, benim için sorun yok. Çok samimiyetsiz ve seviyesiz bir hareket.

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