Sergen Yalçın’dan corona virüs açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.
24 Mart 2020, Salı 00:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Instagram hesabı hikaye bölümünden Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz.
Yarın test yaptıracağız
Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın (bugün) test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın (bugün) gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" dedi.
İlgili Haberler
DHA