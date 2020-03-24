Sergen Yalçın’dan corona virüs açıklaması

Instagram hesabı hikaye bölümünden Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz.

Yarın test yaptıracağız

Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın (bugün) test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın (bugün) gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" dedi.





İlgili Haberler Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı





DHA