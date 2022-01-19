Güntekin Onay, Sergen Yalçın'la olan konuşmasını anlattı. Altyapı odaklı konuşan Yalçın, öz kaynak projesinin kendisinin planı olduğunu ve yarım kaldığını söyledi. İşte Onay'ın ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları: