Güntekin Onay, Sergen Yalçın'la olan konuşmasını anlattı. Altyapı odaklı konuşan Yalçın, öz kaynak projesinin kendisinin planı olduğunu ve yarım kaldığını söyledi. İşte Onay'ın ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Futbol Sergen Yalçın'dan Emirhan İlkhan açıklaması: Bütün planlamayı yapan benim
"Önder Hoca ve ekibi kuran benim"
- Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım.
- Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim.
- Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim.
"Emirhan, Serdar gibi gençler planlıydı"
- Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti.
- Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi.
- Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz.
- Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı.
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