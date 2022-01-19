Futbol Sergen Yalçın'dan Emirhan İlkhan açıklaması: Bütün planlamayı yapan benim
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Sergen Yalçın'dan Emirhan İlkhan açıklaması: Bütün planlamayı yapan benim

Futbol

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Emirhan İlkhan'a hiç şans vermediği için bazı eleştirilerin hedefi olmuştu. Emirhan'ın iyi oyununun ardından neden bu şansı bulamadığı konuşulurken, Sergen Yalçın konuyla ilgili Güntekin Onay'a konuştu.

19 Ocak 2022, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
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Güntekin Onay, Sergen Yalçın'la olan konuşmasını anlattı. Altyapı odaklı konuşan Yalçın, öz kaynak projesinin kendisinin planı olduğunu ve yarım kaldığını söyledi. İşte Onay'ın ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Önder Hoca ve ekibi kuran benim"

"Önder Hoca ve ekibi kuran benim"

  • Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım.
  • Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim.
  • Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim.

"Emirhan, Serdar gibi gençler planlıydı"

"Emirhan, Serdar gibi gençler planlıydı"

  • Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti.
  • Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi.


  • Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz.
  • Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı.

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