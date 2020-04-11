Sezon sonunda kadrosundaki 3 önemli oyuncusuyla sözleşmesi sona erecek Siyah-Beyazlılar, bu konuda çalışmalara başladı. 37 yaşında olmasına rağmen takımın en istikrarlı oyuncularının başında gelen Atiba Hutchinson’la 1 yıl daha yola devam etme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, kontratı sona erecek diğer isimler; Caner Erkin ve Gökhan Gönül için de teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle telefon üzerinden yapılan temasta genç hoca, iki futbolcuyla ilgili olarak kararını yönetime iletti.





‘Rıdvan’dan daha verimli yararlanabiliriz’

Sergen Yalçın’ın, 2 oyuncu konusunda ilk olarak yıllık 1.8 milyon Euro maaşı bulunan Caner Erkin için, Siyah-Beyazlı idarecilere; “Caner Erkin’in kalitesi tartışılmaz. Ama maddi boyuttan dolayı kendisiyle sözleşme uzatılmayabilir. O bölgede elimizde Rıdvan Yılmaz gibi genç bir yetenek var. Rıdvan’dan yeni sezonda daha verimli şekilde yararlanabileceğimizi düşünüyorum” dediği öğrenildi. Takımın 31 yaşındaki sol beki Caner için olumsuz yanıt veren Yalçın’ın, Gökhan Gönül konusunda ise farklı bir düşüncesi var...





Deneyimli sağ bekten oldukça memnun

Bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken takımın 35 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül’den oldukça memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, 1.7 milyon Euro maaşı bulunan tecrübeli oyuncunun, bu bedelde indirime gidip Beşiktaş’la yola devam edebileceğini düşündüğünü yönetime iletti. 47 yaşındaki hocanın, tele-toplantıda, “Gökhan Gönül, Türk Lirası üzerinden makul bir maaşı kabul ederse önümüzdeki sezon Beşiktaş’a çok katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.