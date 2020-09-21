Futbol Sergen Yalçın'ın corona virüs testi negatif çıktı

Sergen Yalçın'ın corona virüs testi negatif çıktı

Futbol

Sergen Yalçın'ın corona virüs testi negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptandığı bildirildi.

21 Eylül 2020, Pazartesi 19:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."

AA


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