İşte İspanyol savunmacının açıklamaları:

"Başkan ile hiçbir problemim olmadı. Şunu tekrar etmek istiyorum. En azından kontratım bitene kadar Real Madrid'de kalacağım." "Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum, istemedim. Tüm Madridistalar'a sesleniyorum, bu formayla bırakmak istiyorum. Söylentilerin ve haberlerin ardından bu toplantıyı yapmak ve açıklık getirmek istedim. Akıllarda şüphe kalmasın!" "Başkan Florentino Perez'e her zaman söylüyorum. Kontratım bitmiş olsaydı dahi Real Madrid'den ayrılmazdım. Real Madrid için para almadan da oynarım. Fakat, yalan söylemeyeceğim Çin'den bir teklif aldım." "Florentino Perez ile ekonomik koşulları konuşmadım. Aramızdaki konu, karşılıklı güven ve sevgiydi." "Kariyerimin düşüş safhasına geldiğimi düşünmüyorum. Benim dönemim henüz bitmedi. Önümde üst seviyede futbol oynayacağım 4-6 yıl daha var. Bedenim ve ruhum elverdiği müddetçe devam edeceğim."

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