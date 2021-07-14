Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Joan Laporta ile bir araya gelen 29 yaşındaki basketbolcunun, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Milli basketbolcunun daha sonra kulüp müzesini ve Nou Camp Stadı'nı gezdiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Dörtlü Final maçlarında performansını artıran milli oyuncu, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

AA

İlgili Haberler Sertaç Şanlı Barcelona'ya transfer oldu



